Jetzt meldet sich Amber Heard (36) persönlich zu Wort! Am Mittwoch war es endlich so weit: Das Urteil im Verleumdungsprozess von Johnny Depp (58) und seiner Ex-Frau wurde vom zuständigen Gericht in Virginia bekannt gegeben. Die Aquaman-Bekanntheit wurde dabei schuldig gesprochen – und muss dem Fluch der Karibik-Star nun eine Summe von insgesamt 14 Millionen Euro Schadensersatz zahlen. Nach der Urteilsverkündung zeigte sich Amber nun sichtlich enttäuscht im Netz...

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 36-Jährige jetzt ein Statement. "Die Enttäuschung, die ich heute empfinde, ist unbeschreiblich", ließ sie verlauten. Es breche ihr das Herz, dass die vorliegenden Beweise nicht ausgereicht haben, um den Prozess zu gewinnen. "Ich bin traurig, dass ich diesen Fall verloren habe. Aber noch trauriger bin ich darüber, dass ich anscheinend ein Recht verloren habe, von dem ich dachte, dass ich es als Amerikanerin habe – frei und offen zu sprechen", notierte die US-Amerikanerin abschließend.

Amber selbst hatte auch eine Gegenklage gegen ihren Ex-Mann eingereicht. Diese wurde von der siebenköpfigen Jury als berechtigt empfunden. Deshalb erhält sie insgesamt zwei Millionen Dollar, die von Johnnys Schadensersatzsumme abgezogen werden.

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp, 2015

Getty Images Amber Heard vor Gericht, April 2022

Getty Images Amber Heard vor Gericht, Mai 2022

