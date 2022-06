Kim Kardashian (41) setzt ein Zeichen in puncto Nachhaltigkeit! Die Unternehmerin durfte Ende Mai einer emotionalen Zeremonie beiwohnen. Ihre Schwester Kourtney (43) heiratete ihren Liebsten Travis Barker (46) in Italien – natürlich im Beisein ihrer Familie. Auch Kim schmiss sich für das Mega-Event mächtig in Schale und präsentierte ihre Mörderkurven in einem heißen Spitzen-Outfit. Doch jetzt verriet sie: Den Look kaufte sie nicht extra für die Hochzeit, sondern recycelte ein altes Teil aus ihrem Schrank!

In ihrer Instagram-Story teilte die vierfache Mutter nun die Geschichte hinter ihrem Kleid mit ihren Followern. Kim verriet, dass sie für die Hochzeit alle ihre Dolce & Gabbana-Looks aus ihrem Schrank anprobiert und schließlich ein Kleid gefunden habe, das sie 2011 bei einer Preisverleihung getragen hatte. "Um es moderner zu machen, habe ich darunter ein Spitzenkleid mit Handschuhen gezogen", schilderte sie.

Die Gäste waren größtenteils in Dolce & Gabbana gehüllt gewesen. Entsprechend trug auch die Braut ein Kleid des Luxuslabels – das kam bei den Fans aber weniger gut an. In einer Promiflash-Umfrage fehlte der Mehrzahl der Teilnehmer die Extravaganz, viele fanden das kurze Kleid zudem unpassend.

Anzeige

Instagram / kimkardashian North West und Kim Kardashian

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian bei den Glamour Women Of The Year Awards 2011

Anzeige

Cobra Team / BACKGRID / ActionPress Kourtney Kardashian und Travis Barker im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de