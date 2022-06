Sie nimmt ein großes Risiko für ihren Traum in Kauf. Arielle Rippegather (31) wurde 2017 – damals noch als Marco – durch DSDS bekannt. Sie hat sich jedoch schon immer weiblich gefühlt und seitdem viele geschlechtsangleichende Eingriffe hinter sich gebracht. Doch einen Traum hat der Reality-TV-Star sich noch nicht erfüllt: den von einer weiblicheren Stimme. Doch auch dieser Wunsch soll für Arielle nun in Erfüllung gehen.

Promiflash erzählte die Sängerin von ihrem nächsten großen Plan: einer Operation an den Stimmbändern. "Ich fühle mich einfach unwohl mit meiner Stimme. Mein Aussehen ist so weiblich und meine Stimme noch nicht komplett weiblich. Das passt einfach nicht zusammen! Ich werde einfach komplett sein nach der OP", verriet sie die Gründe des Eingriffs.

Doch so eine Operation ist nicht ohne Risiko. Auch Arielle ist etwas ängstlich vor dem Eingriff: "Ich habe mega Angst, am Ende gar keine Stimme mehr zu haben!", gestand sie. Doch sie sieht das Positive: "Ein Leben ohne diese andauernde psychische Belastung und den eigenen Ekel vor der Stimme, die mich an mein altes Leben erinnert, ist mir das Risiko wert", erklärte die Netzbekanntheit ihre Entschlossenheit trotz der Risiken.

