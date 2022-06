Es ist kein leichter Termin für Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40)! In London begannen heute die Feierlichkeiten zum 70-jährigen Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (96). Seit ihrem royalen Rückzug schien der Stand der Sussexes in der königlichen Familie nicht der beste zu sein – zudem gab das Paar viele Titel ab. Die heutige Parade Trooping the Colour konnten Harry und Meghan daher nicht vom Balkon des Palastes aus verfolgen – jetzt wurden sie erstmals gesichtet.

Auf einer Reihe von Fotos, die auf Twitter verbreitet wurden, ist Meghan mit vier Kindern zu sehen. Sie scheint die Mädchen rund um die Militärparade liebevoll zur Ruhe aufzufordern. Die ehemalige Suits-Darstellerin trägt einen eleganten weißen Hut mit einem dunkelblauen Band, das farblich zu ihrem Kleid passt. Der Rest ihres Outfits ist auf den Schnappschüssen nur zu erahnen.

Ein anderes Bild zeigt Meghan neben ihrem Ehemann Harry. Der trägt einen schicken Anzug und schaut lächelnd zu seiner Liebsten. Medienberichten zufolge sollen die Sussexes die Parade von einem Büro aus verfolgt haben, das einen guten Blick auf den Exerzierplatz gewährt.

Die Queen bei der Parade zu ihrem Thronjubiläum

Herzogin Meghan und Prinz Harry im April 2020

Vorbereitungen in London für das 70. Thronjubiläum der Queen

