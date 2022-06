Könnte ihre Hochzeit gefährdet sein? Machine Gun Kelly (32) und Megan Fox (36) sind seit ungefähr zwei Jahren zusammen. Anfang dieses Jahres machte er ihr einen Antrag, den die Beauty freudig annahm. Doch bereits bei der Bekanntgabe der Verlobung schrieb Megan, dass sie und der Sänger durch die Hölle gegangen sind. Neuen Informationen zufolge soll die Beziehung von Megan und Machine Gun Kelly tatsächlich gar nicht so perfekt sein, wie es nach außen hin den Anschein macht.

Dass es bei den beiden nicht so gut läuft wie gedacht, behauptete jetzt ein Insider gegenüber The Sun. "Im ersten Jahr war ihre Beziehung ausgezeichnet, aber inzwischen hat Megan oft das Gefühl, dass sie es mit einem Kind im Körper eines Erwachsenen zu tun hat", gab der Informant preis. Sie würden oft aneinandergeraten und streiten. Doch das sei nicht das Einzige, was Megan an ihm stören soll. "Er neigt zur Eifersucht, wenn sie sich mit anderen Männern unterhält", fügte der Insider hinzu.

Diese Mitteilung folgt nach der Hochzeit von Kourtney Kardashian (43) und Travis Barker (46), auf der das Paar gemeinsam anwesend war und frisch verliebt wirkte: "Sie haben sich auf der Hochzeit von Kourtney Kardashian und Travis Barker gut amüsiert und sahen supersüß aus." Für Bilder posierten sie eng umschlungen und hielten auch danach stets Händchen.

Photographer Group/MEGA Megan Fox und Machine Gun Kelly im März 2021

Getty Images Megan Fox bei der Met Gala 2021

Cobra Team / BACKGRID Megan Fox und Machine Gun Kelly auf Kourtney und Travis' Hochzeit

