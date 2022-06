Die Würfel sind gefallen! In den vergangenen Monaten standen Johnny Depp (58) und seine Ex-Frau Amber Heard (36) in einem Verleumdungsprozess vor Gericht. In dem juristischen Verfahren ging es buchstäblich drunter und drüber. Zahlreiche Zeugen sagten aus – unter anderem wurde auch Kate Moss (48) in den Zeugenstand gerufen, die dem Fluch der Karibik-Star den Rücken stärkte. Zuletzt hatten sich die Geschworenen zurückgezogen und sich über ein Urteil beraten. Seit Mittwoch steht fest: Amber wurde schuldig gesprochen – Johnny ist darüber überglücklich!

