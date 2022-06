Die beiden tun alles, um ein Baby zu bekommen. Travis Barker (46) und Kourtney Kardashian (43) haben sich im Oktober 2021 verlobt. Sieben Monate später folgte dann die pompöse Hochzeitsfeier in Portofino in Italien. Auch über gemeinsamen Nachwuchs haben die Frischvermählten bereits nachgedacht. Dafür unterzog sich Kourtney sogar einigen künstlichen Befruchtungen – ohne das gewünschte positive Ergebnis zu erzielen. Danach machte sie erstmal Schluss mit den medizinischen Hilfeversuchen.

In der neusten Folge von The Kardashians spricht der Reality-TV-Star mit Gwyneth Paltrow (49) über seine Entscheidung. "Jetzt, wo wir uns wirklich gesund fühlen, werden wir es auf natürlichem Wege versuchen und eine große Pause von der künstlichen Befruchtung einlegen", erklärte Kourtney und spielte damit auf eine Panchakarma-Kur an, an der sie und Travis teilgenommen hatten.

Während der Kur durften sie kein Koffein, keinen Alkohol und keinen Zucker zu sich nehmen und mussten auch auf Sex und Sport verzichten. Außerdem verbrachten sie eine Woche lang mehrere Stunden pro Tag in einem Spa, in dem sie Behandlungen erhielten, die auf ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt waren.

Anzeige

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker, März 2022

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Dezember 2021

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de