Kourtney Kardashian (43) ist gefrustet! Vor wenigen Tagen machte die freudige Nachricht die Runde, dass die Beauty und ihr Liebster Travis Barker (46) sich das Jawort gegeben haben. Auch über gemeinsamen Nachwuchs denkt das Paar schon nach. Deswegen unterzieht sich die Unternehmerin aktuell auch einer Befruchtungstherapie, die sogar von Kameras begleitet wird. Jetzt verriet Kourtney allerdings, dass ihre IVF-Behandlung nicht so abgelaufen sei, wie sie es sich gewünscht hätte.

In der neusten Folge von "The Kardashians" bekamen die Fans einen weiteren Einblick in die Kinderwunsch-Reise des Paares. So begann die dunkelhaarige Beauty zu berichten, dass die Eizellenentnahme nicht so funktioniert habe, wie sie es sich gewünscht hätten. "Er konnte die Eizelle zwar entnehmen, aber sie hat es nicht bis zum Embryostadium geschafft. [...] Wir fangen noch einmal von vorne an", erzählte sie bedrückt. Bald hätte sie jedoch einen neuen Termin bei ihrem behandelnden Arzt, um ihre Follikel überprüfen zu lassen. Dort bekam Kourtney dann auch endlich gute Neuigkeiten: "Das ist das beste Ergebnis, das es bisher gab. Wir sind bisher noch nie bis zu diesem Punkt gekommen", versicherte der Mediziner.

Doch über die positive Entwicklung in Bezug auf ihren Kinderwunsch konnte sich Kourtney dennoch nicht wirklich freuen. "Es ist schön, gute Nachrichten zu hören und etwas Positives zu erfahren. Wir freuen uns sehr darüber, aber wir warten noch auf die endgültigen Ergebnisse", versicherte die 43-Jährige. Sobald die Blutwerte da seien, würden sie dann mehr wissen.

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker im März 2022 in Hollywood

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im März 2022

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

