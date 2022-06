Johnny Depp (58) feiert seinen Triumph! Gestern Abend war es endlich so weit: Das Urteil im Verleumdungsprozess um den Schauspieler und seine Ex-Frau Amber Heard (36) wurde vom Gericht in Virginia verlesen. Die Aquaman-Darstellerin wurde von der siebenköpfigen Jury für schuldig befunden – und muss dem Fluch der Karibik-Star deshalb Schadensersatz in Höhe von mehreren Millionen Euro zahlen. Nach seinem Sieg dürfen sich die Fans nun über diese tolle Neuigkeit freuen: Johnny geht auf Tour!

Bereits vor wenigen Tagen war er total überraschend bei Jeff Becks Konzert in Sheffield in England aufgetreten. Die beiden performten den Song "Isolation" auf der Bühne – und die Fans waren hin und weg. Tatsächlich darf sich Johnnys Fangemeinde auch schon bald auf weitere Auftritte von ihm freuen. Wie Mirror berichtet, wurde der 58-Jährige nun offiziell in das Line-up von Jeffs restlicher Tournee in Großbritannien aufgenommen. Gemeinsam mit seinem Promi-Kollegen wird er unter anderem in Gateshead, Glasgow, Manchester, Birmingham und York performen.

Nach der Urteilsverkündung hatte sich Johnny in einem Statement bereits für die ganze Unterstützung seiner treuen Fans bedankt. "Ich bin und war überwältigt von dem Überfluss an Liebe und dem kolossalen Support und der Freundlichkeit aus aller Welt",, schrieb er auf seinem Instagram-Account.

Anzeige

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp im Januar 2016

Anzeige

Instagram / flokpedals Jeff Beck und Johnny Depp, Mai 2022

Anzeige

Getty Images Johnny Depp im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de