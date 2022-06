Die Geschworenen konnten sich endlich einigen. Amber Heard (36) und Johnny Depp (58) standen sich aufgrund einer Verleumdungsklage seit Mitte April bis vergangenen Mittwoch vor Gericht gegenüber. Nun wurde die Aquaman-Darstellerin für schuldig erklärt, weshalb sie rund 10 Millionen Dollar an ihren Ex-Mann zahlen muss. Doch auch Ambers Gegenklage wurde von den Geschworenen teilweise anerkannt – somit muss auch Johnny ihr zwei Millionen Dollar zahlen. Die Moderatorin Sharon Osbourne (69) ist nach dem Prozess sehr von Johnnys Unschuld überzeugt.

In der Talkshow "Piers Morgan Uncensored" teilte Sharon ihre Meinung über die Depp-Heard-Verhandlungen mit: "Ich meine, ich wollte, dass Johnny gewinnt, aber ich habe das echt nicht erwartet." Am Dienstagabend habe die 69-Jährige noch Zeit mit dem Fluch der Karibik-Star verbracht und dabei einen herzerwärmenden Moment miterlebt: "Er ist eine sanfte Seele. Ich kann Ihnen sagen, dass er gestern Abend etwa 45 Minuten in seiner Garderobe auf den Knien verbrachte und mit einem kleinen Mädchen sprach, das ihm aus ihrem Tagebuch vorlas." Die Britin glaube fest daran, dass Johnny ein guter Mensch sei.

Sharon ging in dem Gespräch auch auf den Rauschmittelkonsum des Hollywoodstars ein. "Wir wissen, was Alkohol und Drogen anrichten, vor allem wenn man sie zusammenmischt", rechtfertigte sie Johnnys Verhalten und betonte: "Aber als Mensch ist er ein guter Mensch."

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp im Januar 2016

Getty Images Johnny Depp, Schauspieler

Getty Images Sharon Osbourne im September 2019

