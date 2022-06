Stiehlt dieser Vierbeiner Queen Elizabeth II. (96) etwa die Show? Heute beginnen die Feierlichkeiten zum 70-jährigen Thronjubiläum der Regentin. In London wurde zu ihren Ehren die Parade Trooping the Colour abgehalten. Den Namen hat die Zeremonie von den unterschiedlichen Farben der beteiligten Regimenter. In diesem Jahr stehen die Irish Guards im Mittelpunkt – und mit ihnen auch ihr Maskottchen, ein Irischer Wolfshund. Und der ist der heimliche Star der Parade!

Auf Youtube zeigten sich zahlreiche Royal-Fans begeistert – von der Parade, aber vor allem von dem Bataillonsmitglied auf vier Pfoten. "Oha, der Hund ist mein Held!", schrieb eine Userin in den Kommentaren. Sympathien konnte das Tier auf der ganzen Welt sammeln: "Grüße aus Australien, dieser Hund ist einfach der beste, er sieht so hübsch aus!"

Auf auf Twitter häuften sich die Begeisterungsstürme. "Ich glaube, ich habe mich verliebt", schrieb eine Nutzerin unter ein Foto, das sie von ihrem Fernsehbildschirm gemacht hatte, während der Vierbeiner gerade den Exerzierplatz entlangschritt.

Anzeige

Getty Images Queen Elisabeth II. bei der Trooping-the-Colour-Parade

Anzeige

Getty Images Proben für das 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II.

Anzeige

Getty Images Die Royals bei Trooping the Colour

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de