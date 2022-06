Scott Disick (39) und Kourtney Kardashian (43) waren mit kleinen Unterbrechungen insgesamt zehn Jahre zusammen. Aus ihrer Beziehung entstanden auch die drei gemeinsamen Kinder Mason (12), Penelope (9) und Reign (7). Seine Ex gab ihrem neuen Partner Travis Barker (46) in der vergangenen Woche in Italien das Jawort. Anstatt Trübsal zu blasen, wurde er an dem Wochenende beim Feiern in L.A. gesichtet. Aber steckt Scott das neue Glück seiner Ex doch nicht so gut weg? Die Fans zeigen sich besorgt und sind der Meinung, etwas Trauriges in seinen Augen zu sehen.

Jüngste Fotos zeigen den TV-Show-Star in einem schwarzen Jogginganzug, wie er mit leerem Blick in die Gegend starrt. Wie The Sun berichtete, zeigten sich seine Fans daher besorgt und schrieben, dass seine Augen in letzter Zeit "müde, leer und traurig" aussehen würden. Ob das etwa damit zusammenhängt, dass seine Ex nun wieder in festen Händen ist? Eigentlich erweckten die beiden in den vergangenen Monaten den Anschein, zumindest den Kindern zur Liebe ein gutes Verhältnis zu wahren.

Über das Erscheinen von Scott bei der Hochzeit gab es bis zuletzt ein großes Durcheinander. Anfang des Jahres verkündete die Kardashian-Tochter noch, ihren Ex gerne dabeihaben zu wollen. Dann wurde die Einladung allerdings aufgrund seines schlechten Verhaltens wieder zurückgezogen und er erschien nicht an ihrem großen Tag. Ein Insider bestätigte: "Das Letzte, was Kourtney will, ist Drama und Scott ist unberechenbar."

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disick, Reality-TV-Gesicht

Getty Images Scott Disick im Februar 2019 in San Diego

Getty Images Scott Disick und Kourtney Kardashian in Los Angeles, 2015

