Diese Farbe dominiert die Feierlichkeiten! Heute startete das langersehnte Thronjubiläum der Queen (96): Zur Feier ihrer 70-jährigen Regentschaft findet vier Tage lang ein großes Programm in London statt. Eingeleitet wurde das Ganze von der Militärparade Trooping the Colour, nach der sich die Familie auf dem Balkon des Buckingham Palace zeigte. Dabei fiel auf: Die Royals trugen fast alle die Farbe Blau! Doch woran liegt das?

Die Queen selbst, Herzogin Camilla (74), Prinz George (8), Prinzessin Charlotte (7), Prinz Louis (4) – sie alle trugen Blau bei dem Festakt. Und das hat laut der Farbpsychologin Karen Haller einen ganz bestimmten Grund: Es zeigt, "dass sie als Familie zusammenkommen und sich als geschlossene Einheit präsentieren", erklärte sie MyLondon. In der Farbpsychologie hätten Blautöne eine bestimmte Funktion: "Sie vermitteln, dass man eine Autoritätsposition innehat, vertrauenswürdig und verlässlich ist und man sich auf die Träger verlassen kann." Das Kleid der Queen sei zudem in der ursprünglichen symbolischen Farbe Irlands gehalten und drücke Souveränität aus.

Neben den blauen Kleidern fiel auch ein weiteres Accessoire ins Auge. Seitdem ihre Mobilität eingeschränkt ist, ist ein Gehstock der treue Begleiter an der Seite der Monarchin. In Erinnerung an ihren Ehemann Prinz Philip (✝99) trat sie sonst mit dessen Spazierstock aus dunklem Holz mit einem Marmorgriff auf. Heute entschied sie sich für eine Gehhilfe aus hellerem Holz, aber ebenfalls mit einem Marmorgriff. Laut Hello! handelt es sich dabei um ein Geschenk der Armee zum Jubiläum.

Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte während der Parade zu Ehren der Queen

Herzogin Camilla und Herzogin Kate bei Trooping the Colour 2022

Die Queen im Juni 2022

