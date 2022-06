Seit vergangenem Jahr steht Sophia Thomalla (32) bereits als Moderatorin für das beliebte RTL+-Format Are You The One? vor der Kamera – sowohl den Normalos als auch den Realitysternchen versucht die Schönheit zu ihren Perfect Matches zu verhelfen. Auch diesen Sommer dreht sie wieder frischen Folgen-Nachschub für die Fans. Und wie es jetzt scheint, wird der Dreh in Griechenland zu einem regelrechten Marathon: Sophia filmt offenbar gleich zwei Staffeln am Stück!

Wie Sophia in einem Instagram-Post berichtet, ist sie bereits fast zwei Monate am Set auf der Trauminsel Paros im Einsatz. "Noch einen griechischen Salat nach sieben Wochen Griechenland und ich bekomme einen Nervenzusammenbruch", schreibt sie zu einem Foto, das sie in einem ihrer vielen scharfen Show-Outfits zeigt. "Ich vermisse meine Freunde und meine Familie wie verrückt. Aber ich bin immer noch hier für euch. Wir ziehen durch", erklärt Sophia zudem. Die Moderatorin könne schon jetzt versprechen, dass auf die Fans die "besten 'Are You The One?'-Staffeln ever" warten würden.

Damit dürfte Sophia nicht nur die mittlerweile vierte Normalo-Staffel meinen, sondern auch endlich die zweite Ausgabe der VIP-Version der Kuppelshow. Vergangenes Jahr war die Realitystars-Edition erstmals mit Gesichtern wie Love Island-Hottie Aurelia Lamprecht oder auch Bachelorette-Beau Manuel Schmidt (27) ausgestrahlt worden. Freut ihr euch auf "Are You The One?"-Nachschub? Stimmt ab.

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, Moderatorin

TVNOW / Markus Hertrich Sophia Thomalla mit dem "Are You The One – Reality Stars in Love"-Cast

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, Moderatorin

