Man kann dort chinesisch essen gehen, wo Queen Elizabeth II. (96) geboren wurde. Diese Woche finden die Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der Queen statt. Elizabeth wurde im Alter von nur 27 Jahren zur Königin von Großbritannien und Nordirland gekrönt. Aus diesem Anlass finden im gesamten Vereinigten Königreich etliche Veranstaltungen statt. Doch das Leben der Queen begann in einem Wohnhaus in der Bruton Street Nummer 17 im Londoner Stadtteil Mayfair. Heute ist davon aber nicht mehr viel übrig.

Am 21. April 1926 wurde Elizabeth per Kaiserschnitt im besagten Wohnhaus geboren, in dem ihre Großeltern mütterlicherseits wohnten. Theoretisch könnte das eine historische Gedenkstätte sein. Doch mittlerweile befindet sich, wie Bild berichtet, an jenem Ort ein chinesisches Restaurant, das sogar mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet ist – denn das Originalgebäude wurde im Zweiten Weltkrieg komplett zerstört.

Nur eine Gedenktafel am Haus erinnert noch an diesen historischen Moment: "An dieser Stelle stand das Stadthaus des Earl of Strathmore and Kinghorne, in dem Elizabeth Alexandra Mary Windsor, die spätere Königin Elizabeth II., am 21. April 1926 geboren wurde", heißt es auf ihr.

Getty Images Queen Elizabeth II. als Baby, Oktober 1926

Getty Images Queen Elizabeth II., Juni 2022

Getty Images Gedenktafel zu Ehren der Geburt der Queen

