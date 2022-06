Haben sich Philipp Stehler (33) und Vanessa Ciomber schon Gedanken über gemeinsamen Nachwuchs gemacht? Der ehemalige Bachelorette-Teilnehmer und das Model sind seit Ende 2020 ein Paar – und überglücklich miteinander. Immer wieder zeigen sie sich total verliebt zusammen im Netz oder widmen sich gegenseitig rührende Worte. Der Influencer ist sich ziemlich sicher, dass Vanessa seine Mrs. Right ist. Wollen sie in Zukunft eine eigene Familie gründen?

Bei der "Stranger Things 4"-Premiere in Berlin verriet der 33-Jährige gegenüber Promiflash, dass er mit seiner Liebsten schon über das Thema gesprochen habe: "Ich kann es mir tatsächlich auch mit ihr so als Frau vorstellen." In diesem Punkt sei ihm besonders wichtig, ein richtiges Gefühl zu haben. "Das ist dann die Mutter meiner Kinder, da muss alles stimmen und da will ich auch, dass das dann ein Vorbild für meine Kinder ist", erklärte der "K11"-Darsteller.

Auch über eine Hochzeit hat das Paar bereits gesprochen. "Ich finde, das ist eine total tolle Sache, aber grundsätzlich brauche ich das nicht, um die Liebe zu beweisen", stellte Phillip klar. Vanessa sei da ähnlich gestrickt: "Natürlich denkt man mal über alles nach, aber ich stresse mich da überhaupt nicht. Meine Zukunft ist für mich mit ihm und alles, was dann kommt, das kommt."

Getty Images Philipp Stehler und Vanessa Ciomber bei der Premiere der vierten Staffel von "Stranger Things"

Instagram / philipp_stehler Vanessa Ciomber und Philipp Stehler im Mai 2022 in München

Instagram / vanessaciomber Philipp Stehler und Vanessa Ciomber, 2021

