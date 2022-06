Herzogin Kate (40) zieht wieder mal alle Blicke auf sich! Gestern starteten die Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der Queen (96). Die Militärparade Trooping the Colour war der Startschuss für die viertägigen Festlichkeiten in Großbritannien. Auf dem Balkon des Buckingham Palastes versammelten sich alle Royals um Prinz William (39) und bestaunten die Flieger-Show am Himmel. Heute steht der Gottesdienst auf dem Programm. Kate verzaubert zu diesem Anlass in einem eleganten Gelb!

Gestern hielt es die Royal-Dame outfittechnisch in einer weißen Garderobe eher schlicht. Heute hatte die 40-Jährige offenbar Lust auf ein wenig Farbe – Kate schlüpfte in ein eng anliegendes Kleid in einem wunderschönen Gelb. Dazu wählte sie einen farblich passenden Fascinator. Mit ihrem Look sticht sie in der St. Pauls Cathedral definitiv heraus. In der Kirche nahm die Herzogin mit ihrem Gatten zwischen Prinzessin Anne (71), Prinz Charles (73) und Herzogin Camilla (74) platz.

Die Frau des Thronfolgers machte in einem weißen Kostüm eine gute Figur – der Mantel der 74-Jährigen ist mit zarten Details in Gold bestickt. Ihr Outfit machte Camilla mit dem passenden Hut komplett. Gestern bei der feierlichen Parade im Herzen Londons hatte sie sich wie viele andere Royals für die Farbe Blau entschieden.

