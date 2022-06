Herzogin Meghan (40) und Herzogin Kate (40) wurden in der Vergangenheit schon oft miteinander verglichen. Doch mit dem offiziellen Royal-Exit von Prinz Harry (37) und seiner Gattin vor rund zwei Jahren hörte das auf – bis heute: Meghan und Kate haben nach langer Zeit mal wieder dasselbe Event besucht! Im Rahmen der großen Jubiläumsfeier um Queen Elizabeth II. (96) fand heute in der St Paul's Cathedral ein Gottesdienst statt, an dem der Großteil der britischen Königsfamilie teilgenommen hat. Doch wer hat mit seinem Kirchen-Look mehr Blicke auf sich gezogen: Meghan oder Kate?

Die Gattin von Prinz William (39) war mal wieder ein absoluter Hingucker: Kate erschien in einem blassgelben Kleid in Wickeloptik, das ihre schmale Figur perfekt zur Geltung brachte. Das hübsche Teil stammt von einer ihrer Lieblings-Designerinnen: Emilia Wickstead. Dazu kombinierte sie einen Hut in dem gleichen Zitronenton von Philip Treacy sowie Gianvito-Rossi-Pumps in Hellviolett. Auf Twitter wurde ihr Look bereits fleißig kommentiert: "Kate ist wie immer eine Erscheinung, wunderschön!", jubelte ein Royal-Fan.

Aber auch Meghan sorgte am Freitagmittag für einen besonderen Fashion-Moment: Die US-Amerikanerin bezauberte in einem cremefarbenen Trenchcoat-Kleid mit aufgestelltem Kragen und Taillengürtel. Dazu kombinierte sie einen schlichten Fascinator, Lederhandschuhe sowie Pumps von Dior in der gleichen Farbe. Ihre Haare trug sie – wie Kate – in einer eleganten Hochsteckfrisur unter dem Hut. Jetzt seid ihr gefragt: Wessen Ensemble für die Messe hat euch besser gefallen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Getty Images Herzogin Kate vor der St Paul's Cathedral

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry vor der St Paul's Cathedral

Getty Images Meghan und Harry beim Gottesdienst im Rahmen des Thronjubiläums der Queen

Wessen Outfit für den Gottesdienst findet ihr schöner? Ganz klar Kates! Ich bin Team Meghan! Abstimmen Ergebnis anzeigen



