Bereits seit 70 Jahren sitzt Queen Elizabeth II. (96) auf dem Thron. Um ihre lange Regentschaft gebührend zu feiern, sind auch Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) angereist. Seit das Paar seine königlichen Pflichten niedergelegt hatte, ist es das erste Mal, dass die beiden wieder gemeinsam an royalen Veranstaltungen teilnehmen. Nun wurden Harry und Meghan erstmals gesichtet – und wurden mit lautem Jubel empfangen!

Harry und Meghan sind am Freitag in der St.-Pauls-Kathedrale eingetroffen – denn ebenso wie viele andere der royalen Familienmitglieder, ist auch das Paar vor Ort, um die Queen im Rahmen eines Gottesdienst zu ehren. Nachdem der Wahlamerikaner und seine Frau die Trooping the Colour-Parade gestern schon aus dem Fenster verfolgt hatten, wurden die zwei nun mit Beifall von den royalen Fans vor der Kirche empfangen.

Harry und Meghan nehmen in der Kirche in der zweiten Reihe platz und sitzen gemeinsam mit Prinzessin Beatrice (33), Prinzessin Eugenie (32) und deren Ehemännern zusammen. Vor allem zu seiner 32-jährigen Cousine hat Harry eine ganz besondere Beziehung. Erst vor einigen Wochen besuchten Eugenie und ihr Ehemann Jack Brooksbank (36) die Sussexes in Kalifornien.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Meghan in der Saint Pauls Cathedral

Anzeige

Getty Images Meghan und Harry beim Gottesdienst im Rahmen des Thronjubiläums der Queen

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Meghan im Juni 2022 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de