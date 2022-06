Wieder werden schwere Anschuldigungen gegen Bill Cosby (84) laut! 2018 war der US-amerikanische Schauspieler von einem Gericht werden sexueller Nötigung für schuldig befunden worden. Der Entertainer wurde von der zuständigen Jury zu einer Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren verurteilt. Diese saß er hinter Gittern ab, ehe er wegen eines Verfahrensfehlers wieder auf freien Fuß kam. Nun muss sich Bill abermals vor Gericht verantworten!

Wie die New York Times berichtete, behauptet eine heute 64-jährige Frau, dass der Schauspieler sie 1975 als damals 16-Jährige in der Playboy-Mansion sexuell missbraucht habe. Am Mittwoch wurde diesbezüglich der Zivilprozess im kalifornischen Santa Monica eröffnet. Laut dem Anwalt der Klägerin werden im Verlaufe des Verfahrens zwei weitere Frauen aussagen – auch sie seien als Teenager von dem heute 84-Jährigen missbraucht worden.

Bills Anwälte wiesen die Vorwürfe der Klägerin prompt zurück. Sie gehen davon aus, dass er vollständig entlastet werde, wie ein Sprecher des Juristenteams in einem Statement verlauten ließ. Die Frau hatte bereits 2014 die Vorwürfe erhoben – damals kam es aber zu keinem Strafprozess, da der Vorfall bereits verjährt war. Da sie zu diesem Zeitpunkt aber noch minderjährig war, kann sie heute zivilrechtlich gegen Cosby vorgehen.

Getty Images Bill Cosby nach einer Anhörung, 2016

Action Press / Pacific Press via ZUMA Wire / Zu Bill Cosby mit seiner Frau Camille im April 2018

Getty Images Bill Cosby nach einer Anhörung in Norristown, Pennsylvania

