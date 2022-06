Johnny Depp (58) ließ sich von seiner inneren Anspannung offenbar überhaupt nichts anmerken! Der Schauspieler hatte seine Ex-Frau Amber Heard (36) wegen Verleumdung angeklagt. Nach einem sechswöchigen Prozess wurde am Mittwoch endlich das Urteil verlesen. Die Aquaman-Bekanntheit wurde dabei schuldig gesprochen. Der Fluch der Karibik-Star war während der Verkündung allerdings nicht anwesend: Er feierte vor dem Urteilsspruch in einem Londoner Pub. Johnny hatte offenbar so gute Laune, dass er einer schwangeren Barbesitzerin sogar ein paar Baby-Tipps gab!

In einem Interview mit ITV News Tyne Tees erinnerte sich Lauren Whittington nun an das Aufeinandertreffen mit dem 58-Jährigen zurück. Die Barbesitzerin sei total überrascht gewesen, als sie ihn in ihrem Lokal entdeckt habe. "Keiner von uns konnte es glauben", gab sie ehrlich zu. Die beiden seien schnell ins Gespräch gekommen – und Johnny habe dabei auch Laurens Babybauch bemerkt. "Dann gab er mir ein paar Ratschläge über Windeln, Schlafmangel und die ersten Wochen als Eltern", meinte sie und fügte hinzu: "Er sagte, dass es das größte Geschenk sei, das ich je erhalten werde [...]"

Doch damit nicht genug: Der gebürtige US-Amerikaner habe in der Bar sogar offen über seine eigenen Kids Lily-Rose (23) und Jack Depp (20) geplaudert: "Er sprach auch über seine Kinder, die jetzt erwachsen sind, und wie magisch es ist, ein Elternteil zu sein."

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Amber Heard im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Johnny Depp im Mai 2022

Anzeige

Getty Images Lily-Rose Depp im September 2021 in Toronto

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de