Johnny Depp (58) hat sich offenbar nicht zu viele Sorgen vor dem Prozessende gemacht! Der Schauspieler war wegen Verleumdung gegen seine Ex Amber Heard (36) vor Gericht gezogen. Nach einem sechswöchigen Prozess wurde dann das Urteil verkündet: Die Blondine muss einen Betrag in Millionenhöhe an den Fluch der Karibik-Star zahlen. Die Urteilsverkündung verfolgte er jedoch nicht aus dem Gerichtssaal, sondern aus England. Unmittelbar davor soll Johnny aber noch ausgelassen gefeiert haben!

Wie eine Augenzeugin gegenüber Mirror berichtet, sei der 58-Jährige in Begleitung von Freunden schon vor der Urteilsverkündung in ihren Pub gekommen. Dort hätte die Truppe sich Bier und Snacks gegönnt. Kurz vor der Bekanntgabe des Urteils habe Johnny sich dann verabschiedet, um sich den Ausgang anzuhören. Danach sei Johnny mit seinen Freunden weitergezogen, um weiterzufeiern. Währenddessen habe er bestens gelaunt gewirkt und sei sehr freundlich gewesen.

Amber hingegen dürfte nicht zum Feiern zumute sein. Die Schauspielerin machte auf Instagram bereits deutlich, wie enttäuscht sie über die Entscheidung des Gerichts ist. Angeblich plant die Blondine aber, in Berufung zu gehen.

Getty Images Johnny Depp, Schauspieler

Getty Images Johnny Depp im April 2022

Getty Images Amber Heard im Mai 2022

