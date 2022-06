Marc-Robin überrumpelte Laura völlig! Auf Temptation Island wirft der Schweißer seit Beginn der Staffel ein Auge auf die Verführerin Laura – beteuert aber immer wieder, dass er nur freundschaftlich an ihr interessiert sei. In der letzten Folge kam es jedoch zum Äußersten: Er bestellte die Blondine auf sein Zimmer und küsste sie. Seine Freundin Michelle hat von den Aufnahmen noch nichts gesehen. Jetzt meinte Laura gegenüber Promiflash: Marc-Robins Verhalten machte sie richtig wütend!

Marc-Robins Annäherung warf Laura so aus der Bahn, dass sie sich gar nicht richtig an den Kuss erinnern könnte, erzählte sie gegenüber Promiflash. "In meinem Kopf schossen tausend Gedanken durcheinander. Ich war innerlich so nervös und aufgeregt", ließ die Fitnesstrainerin Revue passieren. Gleichzeitig sei sie auch "wütend und fassungslos" gewesen. Denn Marc-Robin soll sie nicht nur geküsst haben, sondern fragte sie auch, ob sie die Pille nehme. "Man hat gemerkt, wie er immer mehr Lust auf mich bekam", verriet Laura.

Obwohl Marc-Robin sein Fremdgehen geheimhalten wollte, belauschten zwei Verführerinnen, was sich hinter der verschlossenen Tür abgespielt hatte. Daraufhin setzten sie Gerüchte in die Welt. Der Karlsruher bestritt am nächsten Tag jedoch vehement, dass was gelaufen sei. "Daran habe ich gemerkt, dass er langsam Schiss bekommt. [...] Dass er genau mir, der Person, mit der er seine Freundin betrogen hat, etwas von Gerüchten und Diskussionen, die gar nicht sein müssten, erzählt, haben mich innerlich zum Platzen gebracht", meinte Laura im Promiflash-Interview.

"Temptation Island", dienstags bei RTL+

