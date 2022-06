Es war eine Schocknachricht für Greta Engelfried. Die Love Island-Bekanntheit nimmt ihre Follower im Netz täglich auf ihrem Alltag mit und teilt Einblicke in ihr Leben mit ihren Fans. Nun schreckte sie auch nicht davor zurück, eine weniger positive Diagnose zu teilen. Bei einer Routineuntersuchung beim Frauenarzt wurde der Beauty eine unerfreuliche Nachricht mitgeteilt: Greta hat eine Tumorvorstufe in ihrer Gebärmutter und muss operiert werden.

In ihrer Instagram-Story meldete sich die Influencerin mit einem Update, da sie bereits vorher mitgeteilt hatte, beim Frauenarzt eine Kolposkopie durchführen zu lassen. Bei der Gebärmutterhalsspiegelung wurde ihre Ärztin jedoch fündig. "Dann habe ich gestern den Anruf vom Frauenarzt bekommen, dass ich eine Tumorvorstufe in der Gebärmutter habe und das zügig rausoperiert werden muss", erzählte Greta. Dennoch ist die Frankfurterin positiv gestimmt: "Das Ganze ist bösartig, aber ich habe sehr viel Glück, weil es so früh erkannt wurde."

Nun muss sie sich schnellstmöglich um einen Termin beim Krankenhaus bemühen, um das Karzinom entfernen zu lassen. "Das Ganze ist auch gar kein großer Eingriff, ich bekomme eine Narkose", erklärte Greta und beruhigte ihre Fans. "Es hört sich dramatischer an, als es ist, deswegen kein Schock hier", stellte sie klar.

Instagram / greta_e_ Greta Engelfried, Ex-"Love Island"-Kandidatin

Instagram / greta_e_ Greta Engelfriend, Ex-"Love Island"-Kandidatin

Instagram / greta_e_ Greta Engelfried, "Love Island"-Teilnehmerin

