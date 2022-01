Greta Engelfried steckt gerade in einer kleinen Social-Media-Krise. Vor fast einem Jahr wagte die niedliche Bad-Homburgerin den Schritt in die Öffentlichkeit: In der ersten Love Island-Frühjahrsstaffel suchte sie nach der großen Liebe. Nach der Sendung ging ihre Liaison mit Show-Kollege Fynn Lukas Kunz zwar relativ schnell in die Brüche, eine große Followerschaft auf Social Media ist ihr aber geblieben. Was eine große Reichweite allerdings auch an Schattenseiten mit sich bringt, belastet Greta aktuell ziemlich!

In einer Instagram-Story schüttete die sichtlich mitgenommene Infuencerin ihrer Community ihr Herz aus. Man habe sie zwar als stets sehr selbstbewusste Person kennengelernt, doch auch sie habe Phasen, in denen sie mit dem einen oder anderen Makel zu kämpfen habe. "Ich war eigentlich nie eine Person, die sich krass verglichen hat oder geguckt hat, was trägt die jetzt, jetzt muss ich auch was ändern. In letzter Zeit, ich glaube das kommt schon auch durch meine Öffentlichkeit hier auf Instagram, mache ich das einfach immer mehr. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn man denkt, man ist nicht genug?", eröffnete die Club-Mitarbeiterin.

Gerade in solchen Momenten mache die große Aufmerksamkeit auf Social Media das Ganze oft noch schlimmer, als es schon ist: "Das ist einfach dieser Druck. Man kriegt alles mit, man bekommt bei allem Kommentare, nach denen man gar nicht fragt. Das ist schon hart. Und gerade in einer Phase, in der man vielleicht nicht ganz zufrieden mit sich ist, ist das noch mal härter. Aber ich werde daran arbeiten", erklärte Greta. Natürlich ist das Reality-Sternchen dankbar für die positiven Aspekte, die ihr Bekanntheitsgrad mit sich bringe. Die Blondine könne gut von ihrem Social-Media-Job leben und habe wirklich wahnsinnig viele Möglichkeiten und Freiheiten.

Instagram / greta_e_ Greta Engelfriend, Ex-"Love Island"-Kandidatin

Instagram / greta_e_ Greta Engelfriend, Ex-"Love Island"-Kandidatin

Instagram / greta_e_ Greta Engelfried

