Nimmt dieses Beziehungsende ungeahnte Ausmaße an? Shakira (45) und ihr Freund Gerard Piqué (35) galten eigentlich als absolutes Traumpaar: Seit 2011 sind sie zusammen, die beiden gemeinsamen Söhne krönten ihr Glück. Doch jetzt soll alles aus sein: Die Sängerin soll den Fußballspieler in flagranti erwischt und sich deshalb getrennt haben. Und das nimmt sie offenbar sehr mit: Shakira soll nach einer Panikattacke ins Krankenhaus gebracht worden sein.

Wie Hola! mit Berufung auf Augenzeugenberichte schreibt, ereignete sich der dramatische Vorfall am vergangenen Samstag: Shakira sei vor ihrem Haus wegen einer Panikattacke heulend zusammengebrochen und habe danach ärztlich versorgt werden müssen. Die Musikerin habe schließlich um psychologische Hilfe gebeten und sei deshalb ins Krankenhaus gebracht worden. Gerard habe den Vorfall besorgt beobachtet und sei ihr letztlich zusammen mit Shakiras Mutter ins Hospital gefolgt.

Shakira und ihr Freund haben sich bisher weder zu diesen noch zu den Trennungsgerüchten geäußert. Angeblich wohnt Gerard aber wieder in seiner Wohnung in Barcelona. Und auch in den Klubs sei er dort schon in Begleitung einer anderen Frau gesehen worden.

Getty Images Gerard Piqué und Shakira

Getty Images Shakira beim Finale des David Cup, 2019

Getty Images Shakira bei einer Pressekonferenz in Miami, 2020

