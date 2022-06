Chrishell Stause (40) fühlt sich toll! Die Selling Sunset-Bekanntheit machte erst im Mai publik, dass sie sich neu verliebt habe. Nach der Trennung von ihrem Co-Star Jason Oppenheim (45) scheint sie nun in G Flip ihre neue Liebe gefunden zu haben. Das australische Musiktalent und sie lernten sich damals beim Dreh eines Musikvideos kennen. Nach dem Liebes-Outing tanzt Chrishell nun total happy und feiert den Pride Month!

Im Juni feiert die LGBTQI+-Community die Liebe und setzt sich einen Monat lang für die Rechte und Freiheiten der Gemeinschaft ein. Das läutete Chrishell nun mit einem Video von sich ein: In einem orangefarbenen, hautengen Kleid tanzte sie sexy zu dem Lied "About Damn Time" von Lizzo (34). Den Clip versah die Maklerin mit einem Regenbogen-Emoji und einem bunten Rahmenfilter und schrieb darunter: "Fröhlichen Pride Month".

Ihre Liebschaft, die sich als non-binär outete und mit den Pronomen they/them angesprochen werden möchte, kommentierte den Post von Chrishell mit einem freudigen "Yay!" und zahlreichen bunten Emojis. Aber auch ihr Ex Jason ist in der Kommentarspalte aufzufinden! "Ich liebe das", schrieb der Chef der Immobilienfirma. Zuletzt deutete er jedoch an, noch immer unter der Trennung von der 40-Jährigen zu leiden und Gefühle für sie zu haben.

Instagram / chrishell.stause G Flip mit der "Selling Sunset"-Bekanntheit Chrishell Stause

Instagram / gflip G Flip und Chrishell Stause im Mai 2022

Getty Images Chrishell Stause und Jason Oppenheim, TV-Makler

