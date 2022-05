Jason Oppenheim (45) verarbeitet die Trennung. Der Immobilienmakler ging für fünf Monate mit Chrishell Stause (40) gemeinsam durchs Leben, doch die beiden Selling Sunset-Stars trennten sich Ende vergangenen Jahres. Die Beauty ist mittlerweile wieder frisch verliebt und zeigt sich happy mit dem Gesangstalent G Flip – was ziemlich an Jason nagt: Nun gab er zu, immer noch unter dem Liebes-Aus zu leiden.

In der neuen Staffel von "Selling Sunset" sprach der US-Amerikaner mit seiner Freundin und Kollegin Mary Fitzgerald (41) über seine Ex-Freundin. "Ich habe das Gefühl, dass ich es versaut habe. Ich fühle mich sehr schuldig. Wir waren glücklich. Ich habe etwas vermasselt, das wirklich gut war", gab er erschüttert zu. Offenbar hegt Jason noch immer starke Gefühle für Chrishell und kann es kaum ertragen, sie mit einer anderen Person zu sehen: "Sie ist die Liebe meines Lebens. Jetzt muss ich wahrscheinlich mit ansehen, wie sie mit einem anderen glücklich wird. Ich werde vermutlich nie wieder jemanden wie sie treffen."

Der Grund für die Trennung war damals, dass der 45-Jährige sich noch nicht bereit gefühlt hat, eine Familie zu gründen. "Ich glaube, als ich am meisten darüber nachgedacht habe, bin ich in die andere Richtung gegangen. Ich hatte einfach das Gefühl, dass dies nicht die Zeit in meinem Leben ist, in der ich eine Familie gründen möchte", erklärte Jason ehrlich.

Instagram / chrishell.stause G Flip mit der "Selling Sunset"-Bekanntheit Chrishell Stause

Instagram / chrishell.stause Chrishell Stause und Jason Oppenheim

Instagram / jasonoppenheim Jason Oppenheim, "Selling Sunset"-Star

