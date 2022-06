Jetzt meldet sich Elton John (75) persönlich zu Wort! Der Musiker bereitete seiner Fangemeinde vor wenigen Tagen große Sorgen. Während seiner weltweiten Abschiedstournee wurde er am Leipziger Flughafen in einem Rollstuhl abgelichtet. Dabei wirkte er ziemlich schlapp – und einige Supporter vermuteten deshalb, dass es dem Sänger womöglich nicht gut geht. Jetzt gab Elton ein Gesundheitsupdate – und stellte dabei klar: Er ist immer noch total fit!

Auf seinem Instagram-Account gab der 75-Jährige jetzt Entwarnung. "Die Wahrheit ist, dass ich bei bester Gesundheit bin", notierte er in seinem Posting und erklärte dabei zusätzlich auch die Situation am Leipziger Flughafen. "Es war ein extrem langer Weg zum Flugzeug und mein Team stellte mir freundlicherweise einen Rollstuhl zur Verfügung, damit ich meine Hüfte nach der Show ausruhen konnte. Das ist alles, Leute", meinte Elton. Dementsprechend seien die Sorgen seiner Fans total unberechtigt gewesen.

Zusätzlich machte der "Can You Feel The Love Tonight"-Interpret in seinem Beitrag auch noch einmal klar, wie sehr er die Abschiedstournee genießt. "Eure Reaktion auf jede Show war phänomenal und ich liebe jede Minute davon", schwärmte der gebürtige Brite.

Elton John im Februar 2020 in Napier

Elton John im Januar 2020 in Beverly Hills

Musiker Elton John im Januar 2022 in New Orleans

