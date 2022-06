Wie steht es um Elton Johns (75) Gesundheit? Der Megastar ist gerade auf weltweiter Abschiedstournee. Am vergangenen Sonntag trat der "Rocketman"-Interpret in der Leipziger Fußballarena vor 30.000 Zuschauern auf und performte auf der Bühne seine größten Hits. Auf dem Weg zurück zum Flieger machte der Sänger allerdings keinen guten Eindruck: Im Rollstuhl sitzend und mit blassem Gesichtsausdruck wurde er zum Terminal geschoben.

Auf Fotos, die der Zeitung Mirror vorliegen, ist zu sehen, wie Elton nach seinem Konzert in einer schwarzen Limousine am Leipziger Flughafen eintrifft. Den Wagen verlässt er selbstständig, danach setzt er sich in einen Rollstuhl und wird von einem Mitarbeiter in den Terminal geschoben. Auf den Schnappschüssen macht der Rockstar einen schlappen und abgekämpften Eindruck – es liegt allerdings auch eine kräftezehrende Show hinter ihm. Er trägt einen legeren Trainingsanzug von Gucci.

Ende März hatte ein ähnlicher Anblick die Fans von Phil Collins (71) irritiert: Das einstige Genesis-Mitglied wurde damals ebenfalls in einem Rollstuhl gesichtet. Im Gegenteil zu Elton hatte Phil zuvor jedoch auch die Shows im Sitzen absolvieren müssen.

Elton John bei einer "Rocketman"-Filmvorführung am Filmfestival Cannes im Mai 2019

Elton John im Januar 2022 in New Orleans

Phil Collins nach seinem Abschiedskonzert im März 2022

