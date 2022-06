Wie feierte Tom Holland seinen Geburtstag? Am 1. Juni ist der Spider-Man Star 26 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass widmete seine Freundin Zendaya Coleman (25) ihm eine total seltene Liebeserklärung im Netz – und veröffentlichte dazu ein süßes Pärchenbild. Seinen Ehrentag konnte der Schauspieler aber nicht ausschließlich mit seiner schönen Partnerin verbringen: Tom hat an seinem Geburtstag gearbeitet, wo jetzt diese lustigen Fotos entstanden sind...

Paparazzi lichteten das Geburtstagskind am Mittwoch in New York ab – am Set für seine neue Serie "The Crowded Room". Auf den ersten Blick erkennt man Tom nicht direkt, was wohl an seinen ungewohnt langen Haaren und dem lässigen Outfit liegt. Auch das ganze Setting ist recht ulkig: Der 26-Jährige reitet hier rauchend einen Schaukelautomaten in Form eines Rehs, das wohl eigentlich für Kinder gedacht ist!

"The Crowded Room" wird eine Anthologieserie, die die Geschichten von Menschen beleuchtet, die gelernt haben, mit ihren psychischen Erkrankungen zu leben. Tom wird in der ersten Staffel die Hauptrolle des Billy spielen, der unter einer Persönlichkeitsstörung leidet. Zu seinen Co-Stars zählen unter anderem Shameless-Star Emmy Rossum (35) und Mamma Mia-Hauptdarstellerin Amanda Seyfried (36).

