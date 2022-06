Was für eine niedliche Familienzusammenführung! Queen Elizabeth II. (96) sitzt seit 70 Jahren auf dem Thron – ihre lange Regentschaft feiert die Monarchin deshalb aktuell gebührend mit einem langen Jubiläumswochenende in London. Für die Feierlichkeiten sind auch Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) angereist – samt Kids. Bisher hatte die Königin noch nicht die Chance gehabt, ihre Urenkeltochter kennenzulernen – doch das sollte sich nun ändern. Die Queen hat die kleine Lilibet Diana nun zum allerersten Mal getroffen!

Wie MailOnline berichtet, ist es im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten endlich zu einem Treffen zwischen der Queen und Lilibet gekommen. Bereits vor der Trooping the Colour-Parade haben Harry und Meghan mit Sohnemann Archie Harrison (3) und Lilibet Diana gemeinsam mit der 96-Jährigen zu Mittag gegessen – dabei haben sich Urgroßmutter und Urenkelin nach langem Warten endlich kennengelernt.

Royale Insider versicherten bereits in den letzten Wochen immer wieder, wie gerne Queen Elizabeth das Nesthäkchen endlich kennenlernen will. Laut The Sun sollen sich ihre Mitarbeiter sogar darum bemühen, dass die Königin auch Lilibets Geburtstag am Samstag mit ihrer Urenkelin verbringen kann.

Getty Images Queen Elizabeth II. im Mai 2022

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Getty Images Die Queen im Mai 2022 in London

