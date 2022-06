Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (49) wagen wohl den nächsten Schritt. Das Paar hatte im vergangenen Jahr ein entzückendes Liebes-Comeback gefeiert und will in Zukunft sogar vor den Altar schreiten – im April hatte der Schauspieler um die Hand seiner Herzdame angehalten. Anschließend wurden die zwei dabei gesichtet, wie sie sich gemeinsam auf Haussuche begaben – offenbar mit Erfolg! Jennifer und Ben sollen nun ihr Traumhaus gefunden haben.

Berichten von TMZ zufolge gebe es nun Hinweise darauf, dass das Paar zusammenziehen wird. Demnach soll es seine neue Bleibe in Beverly Hill, Los Angeles, gefunden haben. Weiter hieß es, dass vor dem derzeitigen Haus der beiden Umzugswagen gestanden hätten, was darauf schließen lässt, dass ein Umzug bevorsteht. Offiziell bestätigt haben dies jedoch weder Jennifer noch Ben.

Ben und J.Lo scheinen jedenfalls glücklicher denn je zu sein. Paparazzi lichteten die beiden zuletzt immer wieder in turtelnden Momenten ab – anscheinend können die zwei nicht genug voneinander kriegen. So auch vor wenigen Wochen: Als das Paar in Begleitung von Bens Sohn vor einem Restaurant gesichtet wurde, gab die New Yorkerin ihrem Liebsten ungehemmt einen leidenschaftlichen Kuss auf den Mund.

Vasquez-Max Lopes / BACKGRID Jennifer Lopez und Ben Affleck im April 2022

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im September 2021

Splash News Jennifer Lopez, ihr Sohn Max und Ben Affleck in Los Angeles

