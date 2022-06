Machen Diogo Sangre (27) und Vanessa Mariposa (29) etwa eine Liebeskrise durch? Der Tätowierer und die Fitness-Influencerin mussten gleich mehrere gemeinsame TV-Shows durchlaufen, um endlich zueinanderzufinden. Obwohl es bei Ex on the Beach bereits funkte, wurden sie erst einige Zeit nach ihrer gemeinsamen Are You The One?-Teilnahme ein Paar. Seitdem schweben die beiden auf Wolke sieben. Nun löschten Diogo und Vanessa aber alle gemeinsamen Pärchenfotos – gibt es etwa Ärger im Paradies?

Zuvor hatten die beiden Reality-TV-Stars ihr Glück mit ihrer Fangemeinde geteilt und ihre Liebe auf zahlreichen niedlichen Instagram-Fotos zelebriert. Nun ist aber keine Spur mehr von den süßen Aufnahmen – ist das etwa ein Indiz für eine Liebeskrise? Womöglich steckt aber auch ein anderer Grund dahinter.

Anfang Mai waren die beiden zumindest noch bis über beide Ohren verliebt. Als Promiflash die beiden auf einem Preview-Event für die Sendung Club der guten Laune traf, schwärmte Diogo noch von ihrer Liebe: "Unsere Beziehung läuft sehr gut. Klar, Ups und Downs gibt es in jeder Beziehung [...]. Wir haben jetzt einen Hund dazubekommen, der uns sehr verbindet. Wir sind glücklich zu dritt und haben schon unsere kleine Familie."

Anzeige

Instagram / diogosangre Vanessa Mariposa und Diogo Sangre

Anzeige

Instagram / diogosangre Vanessa Mariposa und Diogo Sangre, Reality-TV-Stars

Anzeige

Instagram / diogosangre Vanessa Mariposa und Diogo Sangre, Reality-TV-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de