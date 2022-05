Es gibt immer ein erstes Mal! Vanessa Mariposa (29) lernte bei Ex on the Beach ihren Diogo (27) kennen. Doch erst nachdem sie sich in der Are You The One-Villa wiedersahen, wurde es ernster. Die Reality-TV-Stars sind nun seit fast einem Jahr ein Paar und sind jetzt auch gemeinsam auf einem Event erschienen: Diogo und Vanessa zeigten sich das erste Mal als Paar zusammen auf dem Red Carpet und sprachen mit Promiflash über ihre Beziehung!

Vanessa wird heute Abend um 20:15 Uhr auf Sat.1 in der Show Club der guten Laune zu sehen sein. Zu dem Preview-Event für diese Sendung kam die Influencerin in Begleitung ihres Freundes. Dort verrieten die beiden gegenüber Promiflash, dass es aufgrund der Corona-Pandemie ihre erste Veranstaltung als Paar sei. Auf die Frage, wie es ihnen nun gemeinsam auf dem Red Carpet ergehe, antwortete Diogo: "Es ist schön! Die Leute, die Fernsehen schauen, wissen ja auch, dass wir zusammen sind."

Der Tätowierer plauderte im Interview weiter aus dem Nähkästchen! So sprach der 27-Jährige über Vanessa und sich: "Unsere Beziehung läuft sehr gut. Klar, Ups und Downs gibt es in jeder Beziehung [...]. Wir haben jetzt einen Hund dazu bekommen, der uns sehr verbindet. Wir sind glücklich zu dritt und haben schon unsere kleine Familie." Die Influencerin bestätigte, dass auch sie sehr happy sei.

Promiflash Vanessa Mariposa und Diogo Sangre im Mai 2022

Instagram / diogosangre Vanessa Mariposa und Diogo Sangre, Reality-TV-Stars

privat Vanessa Mariposa und Diogo Sangre, Reality-TV-Teilnehmer

