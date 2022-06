Übertreibt er damit? Jay Jay zeigte bei Ex on the Beach bereits großes Interesse an Jill Lange (21). Die Are You The One?-Bekanntheit bandelte zuletzt jedoch wieder mit ihrem Ex Sascha an und die beiden küssten sich sogar. Als sie dann auch noch einen anderen Kandidaten küsste, platzte Jay Jay der Kragen: Jetzt wetterte er gegen Jill und beleidigte sie!

In der neuen Folge der Realityshow wollte Kandidat Gigi Birofio zunächst Sascha beweisen, dass Jill einfach zu haben sei. Er ging einfach direkt zu ihr und machte mit ihr rum! Sascha störte das jedoch nicht sonderlich, für ihn sind gar keine Gefühle im Spiel. Jay Jay hingegen war enttäuscht: "Ich habe drei Tage investiert für Nichts. Jetzt bin ich schlauer geworden." Später steigerte sich die Geschichte jedoch hoch und der Kölner wurde ausfällig. "Du machst halt ein bisschen Show hier, du machst mit jedem rum", feuerte er gegen Jill.

Die 21-Jährige betonte daraufhin, dass sie eben Spaß haben will. "Du kannst machen, was du willst, aber wenn ich sage, das ist das Verhalten einer Hoe, dann ist das nicht abwertend gemeint, sondern realistisch. Wenn eine Frau innerhalb von einer Stunde mit zwei Typen rumleckt, ist das für mich eine Hoe", feuerte Jay Jay daraufhin zurück. Das war auch genug für die anderen Kandidaten und Gigi und Leyla Lahouar schalteten sich ein und verteidigten Jill. "Ein Mensch, der Spaß haben will, der ehrlich ist, ist keine Hoe!", stellte Gigi klar.

