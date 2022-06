Ihr ging es nicht immer gut. Daisy Lowe (33) ist ein erfolgreiches britisches Model. Sie begann bereits mit 15 Jahren ihre Karriere und zierte seither Cover bekannter Magazine wie beispielsweise das der Vogue. Im Jahr 2016 gab sie erstmals bekannt, dass es ihr neben all dem Erfolg psychisch nicht gut geht. Der Tod ihres Großvaters löste bei ihr einen Nervenzusammenbruch aus, der stationär behandelt werden musste. Jetzt sprach Daisy offen über diese schwere Zeit und gab ihren Fans zudem einen Einblick in ihren heutigen mentalen Zustand.

Zum Mental Health Awareness Monat veröffentlichte Daisy in den vergangenen Tagen ein langes Statement auf Instagram. Darin offenbart sie: "Von außen betrachtet konnten die meisten Menschen nicht ahnen, dass es mir nicht gut ging... Ich kämpfte mit ständigen negativen Gedanken, hatte ein geringes Selbstwertgefühl und war zu ängstlich, das Haus zu verlassen. Es fühlte sich so an, als würde diese dunkle Zeit nie enden." Sie habe zu lange mit diesen psychischen Schmerzen gelebt und gewartet, Hilfe anzunehmen.

Schließlich habe sie es geschafft, durch die Stütze und Hilfe von ihr nahestehenden Personen, Therapie und Fürsorge aus dieser Zeit hinauszukommen. "Ich weiß, dass ich großes Glück hatte, das alles zu überstehen und heute hier zu sein, um diese Zeilen zu schreiben", gab sie zu. Sie wolle allen, denen es ähnlich geht, Mut machen, sich Hilfe zu holen und darauf zu vertrauen, dass es besser wird.

Eamonn M. McCormack Daisy Lowe 2017

Instagram / daisylowe Daisy Lowe 2022

Getty Images Daisy Lowe auf dem Roten Teppich 2021

