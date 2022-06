Sie hat "Ja" gesagt – die ehemalige Bachelor in Paradise -Kandidatin Saskia Atzerodt (30) und ihr Partner Sebastian haben geheiratet! Das Glück der beiden scheint perfekt zu sein: Das Paar erwartet nämlich im Juli sein erstes Kind. Genauso wie die Schwangerschafts-News teilte die Influencerin auch die Neuigkeit über die Eheschließung mit ihren Followern. Promiflash verriet Saskia nun Details zu ihrer Hochzeit!

Für Saskia war es definitiv ein unvergesslicher Tag. "Wie mein Mann gestrahlt hat, als er mich in meinem Kleid gesehen hat, das Jawort, das mega-leckere Essen und danach die gemütliche Runde im Garten – mit den perfekten Menschen ist jede Minute ein Highlight an so einem Tag", schwärmte sie gegenüber Promiflash über ihre Traumhochzeit.

Im Februar teilte Saskia ihren Fans mit, dass sie wieder schwanger ist. Bereits zwei Fehlgeburten hatte die 30-Jährige in der Vergangenheit. Erst im April machte sie sich Sorgen, weil sie ein Stechen im Bauch verspürte – diese Angst ist nun aber passé und Saskia freut sich auf ihr Baby.

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt bei der Hochzeit mit ihrem Mann Sebastian

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt, Influencerin

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodts Babykugel

