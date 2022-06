70 Jahre sitzt Queen Elizabeth II. (96) bereits auf dem Thron – damit ist sie das erste britische Staatsoberhaupt, das auf eine solch lange Regentschaft zurückblicken kann. Bereits am Donnerstag wurden die Feierlichkeit mit der Trooping the Colour-Parade eingeläutet. Neben der britischen Monarchin genossen auch Prinz Charles (73), Herzogin Camilla (74), Prinz William (39), Herzogin Kate (40) und ihre Kids die Aussicht auf dem Balkon des Buckingham Palace. Die Royal-Fans hätten sich jedoch noch ein weiteres Königsmitglied auf der Empore gewünscht: Prinzessin Eugenie (32)!

Auf Instagram teilte Prinzessin Eugenie am Donnerstag ein niedliches Bild, das die 32-Jährige gemeinsam mit Mann Jack Brooksbank (36) und ihrem Sohnemann August zeigt. Darauf schaut die junge Familie gebannt in den Himmel und verfolgt die Flieger-Parade im Himmel. Viele Fans hätten sich jedoch gewünscht, dass auch die Enkelin der Queen mit der Monarchin auf dem berühmten Balkon gestanden hätte.

Unter ihrem niedlichen Social-Media-Post tummelten sich deshalb so einige Fankommentare. "Du hättest auch auf dem Balkon sein sollen" oder "Du bist einfach eine so hingebungsvolle Enkelin und leistest immer noch so viel Dienst. Ich finde es schade, dass du nicht mit auf dem Balkon standest", hieß es unter anderem in der Kommentarspalte und ihrem Bild.

Getty Images Prinz Charles, die Queen, Prinz Louis, Herzogin Kate, Charlotte, George und Prinz William

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie, ihr Sohn August und ihr Mann Jack Brooksbank im Mai 2022

Instagram / theroyalfamily Die Queen und Prinzessin Eugenie an der St George's Kapelle in Windsor im Jahr 2019

