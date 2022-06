Leona Lewis (37) genießt ihre Schwangerschaft! Die Sängerin hatte im März bekannt gegeben, dass sie ihren ersten Nachwuchs gemeinsam mit ihrem Partner Dennis Jauch erwartet. Seit der Verkündung können sich die Fans immer wieder über Schnappschüsse der Liedermacherin freuen, auf denen sie stolz ihre wachsende Kugel präsentiert – denn die "Bleeding Love"-Interpretin weiß, wie sie diese perfekt in Szene setzt. Nun betonte Leona ihren Babybauch erneut in einem stylishen Look!

Auf aktuellen Paparazzi-Bildern ist die 37-Jährige in einem entzückenden Outfit zu sehen: Die gebürtige Londonerin trägt hier ein süßes Blümchenkleid, das ihre Rundung in der Körpermitte ideal betont. Dazu kombinierte sie lässige Plateau-Sandalen und eine dezente Stroh-Handtasche. Offenbar befand sich die werdende Mutter gerade auf dem Weg zum gemeinsamen Lunch mit ihrem Liebsten.

Wann das Baby das Licht der Welt erblicken wird und ob es sich um ein Mädchen oder einen Jungen handelt, verriet die Britin bisher noch nicht. Doch es gab bereits einen möglichen Hinweis auf das Geschlecht: Anfang April teilte Leona einige Schnappschüsse, auf denen sie komplett in Blau gekleidet ist. Daraufhin spekulierten die Fans, dass sie einen Sohn erwarten könnte.

