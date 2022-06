Der Streit zwischen Andrej Mangold (35) und Sam Dylan (31) geht in die nächste Runde! Der Ex-Bachelor feierte Ende Mai das Grand Opening seines Clubs Hello the Club auf Mallorca. Der ehemalige Prince Charming-Kandidat, der dort zu Gast war, äußerte anschließend aber Kritik. Das uferte in einen öffentlichen Schlagabtausch aus, der sich inzwischen so hochgeschaukelt hat, dass Sam sogar private Chatverläufe der beiden veröffentlichte – die sollen aber gefälscht sein, wie Andrej jetzt behauptet!

Sam hatte kritisiert, dass es nur ein Freigetränk für die Gäste gab, obwohl diese eingeladen wurden, um PR zu machen. Andrej dementierte daraufhin, Personen wegen ihrer Reichweite zu der Eröffnung bestellt zu haben. Das sah Sam als Einladung, Screenshots von Nachrichten zu veröffentlichen, in denen der 35-Jährige dazu aufruft, Storys auf der Veranstaltung zu machen. Angeblich wurden diese Verläufe von dem Reality-TV-Star aber gefälscht, wie Andrej in seiner Instagram-Story nun behauptete: "Ich bin wirklich unfassbar schockiert. Ich kann es wirklich nicht glauben. [...] Hast du im Ernst unsere WhatsApp-Verläufe gefälscht, damit es so aussieht, dass es ein verpflichtendes Briefing gab?" Demnach habe Sam aus einem "Ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht auch eine Teaser-Story macht" ein "Außerdem bitte eine Teaser-Story posten", gemacht.

"Wie krass kann man bitte sein? Habe immer ignoriert, dass mich Menschen vor dir gewarnt haben, weil ich dich als netten Menschen kennengelernt habe, [...] aber so was ist echt komplett verrückt", staunte Andrej. Darüber hinaus habe Sam noch in anderen Punkten gelogen. Unter anderem habe Andrej reichlich Getränke für seine Gäste bereitgestellt – jedoch erst, nachdem Sam den Club schon verlassen hatte. Auf jegliche telefonischen Kontaktversuche, um die Sache zu klären, habe er außerdem nicht reagiert.

AEDT / ActionPress Andrej Mangold beim AEDT-Frühlingsfest

Instagram / houseofdylan Sam Dylan und Andrej Mangol für ihren Podcast "Ready Or Not"

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Sam Dylan beim Event-Screening des Kinofilms "Morbius" in Berlin

