In den vergangenen Wochen stand Johnny Depp (58) extrem im Fokus der Öffentlichkeit. Vor Gericht lieferte sich der Schauspieler eine regelrechte Schlammschlacht mit seiner Ex-Frau Amber Heard (36). Der Grund: Der Beau verklagte seine Ex in einem spektakulären Verleumdungsprozess auf über 40 Millionen Euro und gewann. Doch bedeutet dieser Sieg vor Gericht nun auch sein Comeback in Hollywood? Ein ehemaliger Disney-Manager ist sich sicher, dass Johnny in einer Fluch der Karibik-Fortsetzung wieder dabei sein könnte!

"Ich bin fest davon überzeugt, dass 'Fluch der Karibik' mit Johnny als Kapitän Jack Sparrow an Bord für ein Reboot bereit ist", erklärt der Insider gegenüber People vielsagend und fügt hinzu: "Es gibt einfach zu viele potenzielle Kassenschlager für eine geliebte Figur, die tief in der Disney-Kultur verwurzelt ist." Ob es eine Fortsetzung mit dem 58-Jährigen gibt oder nicht, ist derweil allerdings noch unklar.

Doch nicht nur der Informant aus Disney-Kreise ist von einem Aufstieg des Leinwandhelden überzeugt – auch eine PR-Expertin glaubt, dass Johnnys Karriere nach dem Prozess wieder Fahrt aufnimmt. "Seine Karriere wird in die Höhe schießen. Er hat nicht nur das Herz der Zuschauer in der Hand, er kann sich auch einige der größten Filme der nächsten Jahre aussuchen", hatte Alexandra Villa gegenüber Mirror verraten.

Anzeige

ActionPress Johnny Depp als Jack Sparrow

Anzeige

ActionPress/United Archives GmbH Johnny Depp als Jack Sparrow

Anzeige

Getty Images Johnny Depp, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de