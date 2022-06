Wer hätte das gedacht? Kim Kardashian (41) wollte unbedingt an den Feierlichkeiten in London teilnehmen! Queen Elizabeth II. (96) feiert ihr 70. Thronjubiläum und hat aus diesem Anlass sorgfältig auserwählte Promis eingeladen. Während Hochkaräter wie David Beckham (47), Elton John (75) und Sir David Attenborough (96) am Samstag zur Jubiläumsparty erwartet werden, wird dieser Star nicht teilnehmen: Kim Kardashian ist bei der Party nicht erwünscht!

Daily Mail berichtet, dass Kim Kardashian vorhabe, an den Feierlichkeiten der Queen teilzunehmen. Beamte des Buckingham Palace lehnten allerdings ihre Bitte ab, an der Party teilzunehmen. Ein Insider verriet, dass die 41-Jährige sogar bereit wäre, auch "Nicht-VIP-Karten" zu nehmen. "Kim wird selten abgelehnt, um an einer Veranstaltung teilzunehmen, also war dies ziemlich überraschend, besonders weil sie nicht oft nach Großbritannien kommt", offenbarte die Quelle. Demzufolge würden Kim und Pete Davidson (28) die königliche Familie lieben und wollten aus dem Grund unbedingt bei dieser besonderen Feier dabei sein.

Der Realitystar und sein Freund Pete befinden sich zurzeit in Großbritannien – das Paar wurde in einem Londoner Café gesichtet. Es ist noch nicht bestätigt, ob die Jubiläumsfeierlichkeiten der einzige Grund für die Reise des Paares nach London waren.

Getty Images Sir David Attenborough und die Queen 2019

Getty Images Die britischen Royals auf dem Balkon des Buckingham Palace im Mai 2022

Splash News / ActionPress Pete Davidson und Kim Kardashian im Londoner Café

