Die Promiwelt will die Queen (96) gebührend feiern! In diesem Jahr begeht die Monarchin ihr 70. Thronjubiläum. Zu diesem Anlass soll in England einiges geboten werden. Es wurde bereits bekannt, dass Soul-Diva Diana Ross (78) zu Ehren der Regentin auftreten und das Jubiläumskonzert beenden soll. Doch die Künstlerin ist nicht der einzige Special Guest. Auf dem Programm stehen zahlreiche bekannte Namen der Musikwelt!

Wie Deadline berichtete, hat das Live-Event namens "Platinum Party in the Park", das am 4. Juni am Buckingham Palace stattfindet, eine hochkarätige Gästeliste. Unter anderem sollen die Band Queen mit Sänger Adam Lambert (40) auftreten. Elton John (75), der auf Europa-Tour ist, hat für das Großereignis eine Performance in Italien aufgezeichnet. Zudem werden Alicia Keys (41), Mabel, Hans Zimmer (64) und Craig David (41) im Laufe der zweieinhalbstündigen Show auf der Bühne stehen. Andrew Lloyd Webber (74) und Lin-Manuel Miranda (42) sollen auch dabei sein.

Aber nicht nur musikalische Gäste sind vertreten. Schauspielerin Julie Andrews (86) und Ex-Fußballstar David Beckham (47) werden ebenfalls mit von der Partie sein. Außerdem wurden Promis wie David Attenborough (96), Stephen Fry (64) und Tennisspielerin Emma Raducanu angekündigt.

