Verarbeitet Shakira (45) ihre Gefühle in der Musik? Am Wochenende machte die Sängerin bekannt, dass ihre Beziehung am Ende ist. Nach über zehn gemeinsamen Jahren und zwei Kindern gehen die "Hips Don't Lie"-Interpretin und Gerard Piqué (35) getrennte Wege. Der Fußballer soll seine Partnerin angeblich betrogen haben. Zu den genaueren Trennungsgründen äußerte sich Shakira bisher nicht – doch in einem neuen Song scheint man die Enttäuschung deutlich durchzuhören...

Ende April veröffentlichte die Kolumbianerin ihren neuen Track "Te Felicito" mit Rauw Alejandro (29). In dem Lied geht es um Enttäuschung und ein gebrochenes Herz – es scheint ganz, als würde Shakira ihre eigenen Emotionen in dem Song verarbeiten! "Ich kann Menschen mit zwei Gesichtern nicht ausstehen. [...] Sag mir nicht, dass es dir leidtut. Das klingt aufrichtig, aber ich kenne dich gut und weiß, dass du lügst", singt die zweifache Mutter, weiter schimpft sie: "Ich brauche dich nicht!"

Bestätigt wurden die Seitensprung-Gerüchte bisher nicht. Überhaupt äußerte sich der Kicker-Star bis dato noch gar nicht zu der Trennung von seiner Partnerin – das bestätigende Statement kam von Shakira alleine. "Wir bedauern bestätigen zu müssen, dass sich unsere Wege trennen werden", hieß es darin.

Getty Images Gerard Piqué und Shakira

Getty Images Shakira bei einer Pressekonferenz in Miami, 2020

Getty Images Gerard Piqué, Fußballer

