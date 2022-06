Hat es zwischen Marc-Robin und der Verführerin Laura direkt gefunkt? Der Temptation Island-Star verbringt in der Männervilla viel Zeit mit der Tänzerin. Er betonte zwar stets, dass die beiden nur gute Freunde seien, doch in der neuen Folge konnte er der Single-Lady offenbar nicht mehr widerstehen. Er bat sie ohne Mikro in sein Zimmer – und die Fitnesstrainerin verriet daraufhin, dass sie sich sogar geküsst haben! Marc-Robins Mitstreiter Nikola Glumac stellte im Promiflash-Interview nun klar: Er hat von Anfang an geahnt, dass zwischen ihnen mehr läuft als nur Freundschaft!

Im Gespräch mit Promiflash erzählte der gelernte Hotelkaufmann, dass ihm die Blicke, die Marc-Robin Laura seit seinem Einzug ständig zugeworfen hat, natürlich nicht entgangen sind. "Man hat den Vibe zwischen den beiden gesehen", führte Niko weiter aus. Seiner Meinung nach habe sich zu diesem Zeitpunkt bereits etwas zwischen ihnen entwickelt. "Das war keine Bro-Basis mehr, das haben alle in der Villa gecheckt."

Die anderen Verführerinnen hatten nach der heimlichen Kuss-Aktion ebenfalls bereits klargemacht, was sie vom Verhalten des 26-Jährigen halten. "Wir konnten es gar nicht fassen, dass das passiert ist, weil er halt immer so einen perfekten treuen Mann vorspielt", meinte Denise Vleeschhouwers, die Laura und Marc-Robin beim Knutschen belauscht hatte.

"Temptation Island", dienstags bei RTL+

Marc-Robin, "Temptation Island"-Star

Nikola Glumac, "Temptation Island"-Kandidat 2022

Denise Vleeschhouwers, "Temptation Island"-Verführerin 2022

