Diese beiden sehen sich zum Verwechseln ähnlich! Herzogin Kate (40) zählt spätestens seit ihrer Hochzeit mit Prinz William (39) im April 2011 zu den Lieblingen der Royalfans. Durch ihren klassischen Look hat sich die dreifache Mama zur Stilikone gemausert und begeistert regelmäßig mit ihren schicken Outfits. Doch darin könnte sie jetzt Konkurrenz bekommen: Eine australische TikTokerin könnte glatt als Kates Doppelgängerin durchgehen!

Brittany Dixon ist eigentlich Künstlerin – um ihre Kunst mit der Welt zu teilen, legte sie sich auch einen Account auf der Video-Plattform an. Doch dann geriet sie wegen etwas ganz anderem in den Fokus der Öffentlichkeit: Mit ihren langen braunen Haaren, den grün-blauen Augen und dem strahlenden Lächeln sieht sie Kate zum Verwechseln ähnlich! Und das eröffnet für die Australierin jetzt vielleicht sogar ein zweites berufliches Standbein: Sie hat sich als Schauspielerin für die gefeierte Netflixserie The Crown beworben, bei der sie in die Rolle der Herzogin schlüpfen will.

Falls es mit der Rolle tatsächlich klappen sollte, könnte es sogar sein, dass Brittany mal auf ihre Doppelgängerin trifft! Zuletzt hatte nämlich Herzogin Camilla (74) Emerald Fennell (36), die die Ehefrau von Prinz Charles (73) in der Serie verkörpert, zu einer Audienz eingeladen. "Sie ist eine so beeindruckende Person", hatte Emerald daraufhin von ihrem Rollenvorbild geschwärmt.

Instagram / brittanydixonart Brittany Dixon, Künstlerin

Instagram / brittanydixonart Brittany Dixon, TikTokerin

Getty Images Herzogin Kate im Mai 2022

