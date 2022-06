Leni Klum (18) ist nicht so leicht zu beeindrucken! Genau wie ihre berühmte Mama Heidi Klum (49) ist auch die Tochter ins Model-Business eingestiegen – und macht sich dort bisher sehr gut! Aus diesem Grund durfte die Beauty in der jüngsten Germany's next Topmodel-Staffel auch Gastjurorin neben ihrer Mutter spielen. Zusätzlich war sie auch mal bei den Dreharbeiten in Berlin dabei. Doch ist die gebürtige New Yorkerin eigentlich ein Fan von Deutschland?

"Ich war als Kind viel bei meinen Großeltern", schilderte Leni jetzt im Glamour-Interview. "Dann war ich während des Lockdowns, als meine Mom 'Germany’s Next Topmodel' drehte, in Berlin. Das war natürlich nicht sonderlich aufregend. Ich habe nicht viel mitbekommen von der Stadt, wie sie eigentlich ist." Doch das Nachwuchsmodel ergänzte: "Aber da ich nun oft zum Arbeiten in Deutschland bin, lerne ich es ganz neu kennen – und lieben."

Kulinarisch gesehen habe sie aber so ihre Schwierigkeiten mit Deutschland! Deswegen kann sie sich aktuell auch nicht vorstellen, in die Heimat ihrer Mama zu ziehen: "Ich glaube, ich könnte nirgends hinziehen, wo ich das Essen nicht mag. [...] Diese ganzen Würste. Und ich mag auch keine Knödel. Es ist ganz anders als das, was ich hier so esse. Ich bin das einfach nicht gewohnt", betonte Heidis Tochter.

ProSieben / Sven Doornkaat Heidi und Leni Klum im GNTM-Halbfinale

Instagram / leniklum Heidi und Leni Klum, 2022

Getty Images Leni Klum, Tochter von Heidi Klum

