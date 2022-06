Gibt es doch keinen Ärger im Paradies? Die Reality-TV-Stars Vanessa Mariposa (29) und Diogo Sangre (27) hatten sich in den Datingformaten Are You The One? und Ex on the Beach kennengelernt. Offiziell zusammengekommen sind sie aber erst danach. Seitdem schienen die beiden eine glückliche Beziehung zu führen. Doch nachdem auf den Social-Media-Kanälen der beiden keine gemeinsamen Pärchenfotos mehr zu sehen waren, kam es zuTrennungsgerüchten. Jetzt turtelten Vanessa und Diogo aber im Club!

In der Instagram-Story der Fitness-Influencerin sieht man Vanessa und Diogo im Club miteinander turteln und gemeinsam Spaß haben. Bevor sich das Paar beim Tanzen vergnügte, waren die beiden auf einer besonderen Familienfeier: Die Mutter des Tätowierers ist 50. Jahre alt geworden! Anlässlich ihres runden Geburtstages fand ihr zu Ehren eine große Party statt – und Vanessa war an der Seite von Diogo auch dabei! Im Laufe des Abends teilte der 27-Jährige ein Polaroidbild, auf dem man ihn mit Vanessa und seiner Familie sieht.

Das Paar war im Nachtclub allerdings nicht alleine unterwegs. Kein Geringerer als Stimmungskanone Cosimo Citiolo (40) feierte zusammen mit seiner Freundin Nathalia Gaus, was das Zeug hielt. Im Mai wurde bekannt, dass das Paar an der neuen Das Sommerhaus der Stars-Staffel teilnehmen wird.

Instagram / diogosangre Vanessa Mariposa und Diogo Sangre, Reality-TV-Stars

Promiflash Diogo Sangre und Vanessa Mariposa

RTL / Stefan Gregorowius Nathalie Gaus und Cosimo Citiolo, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2022

