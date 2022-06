Anne Wünsche (30) kommt aus dem Strahlen nicht mehr heraus! Die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin erwartet ihr drittes Kind und befindet sich bereits im Endspurt ihrer Schwangerschaft – allzu lange dürfte es also nicht mehr dauern, bis ihr Spross das Licht der Welt erblickt. Stolze 2.300 Gramm wiegt ihr Babyboy Sávio immerhin schon, wie die Influencerin kürzlich verriet. Jetzt konnte sich Anne über eine gelungene Überraschung freuen!

Auf Instagram teilte die 30-Jährige nun einen Schnappschuss, auf dem sie nicht nur bis über beide Ohren strahlt, sondern auch sichtlich gerührt zu sein scheint. Denn offenbar hatten ihre Freunde eine kleine Babyparty für die werdende Mutter vorbereitet und sie damit überrascht. "Danke noch mal an alle, die das für mich gestern organisiert haben [...] ich war so sprachlos und die Tränen sind einfach aus mir rausgeschossen", lauteten die emotionalen Worte unter dem Foto.

Offenbar ist der kleine Nachwuchs auch schon bereit für die Geburt: Wie Anne vor wenigen Tagen verriet, befinde sich ihr Schatz in einer guten Position, was die Entbindung angeht. "Wir hatten heute unser Aufklärungsgespräch im Geburtshaus und beim Abtasten wurde es bestätigt: Mein Bauch hat sich bereits gesenkt und Sávio liegt mit dem Kopf schon fest im Becken", erklärte die Influencerin via Instagram.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Die Torte von Anne Wünsches Überraschungsparty

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche in der 36. Schwangerschaftswoche

